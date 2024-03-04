Заметный рост жалоб на невывоз мусора наблюдается в Астраханской области и Калмыкии

В Астраханской области и Калмыкии заметно возросло количество жалоб в социальных сетях и цифровом сервисе «РЭО Радар» на работу региональных операторов по обращению с отходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Глава РЭО Денис Буцаев отметил увеличение жалоб на работу регоператора «Экоцентр» в указанных регионах из-за проблем с вывозом отходов с контейнерных площадок. По его словам, жалобы также поступали из других регионов, таких как Санкт-Петербург, Челябинская, Московская и Нижегородская области, а также Республика Татарстан. Основной причиной недочетов были плохие погодные условия — снегопады и низкие температуры. Сейчас ситуация в этих регионах улучшилась, работа регоператоров стабилизировалась, и количество жалоб в цифровом сервисе «РЭО Радар» значительно сократилось.

Кроме того, жалобы были зафиксированы в Волгоградской области и Краснодарском крае, но в текущем году не было жалоб из Магаданской и Еврейской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов добавил, что мониторинг работы региональных операторов продолжается для обеспечения бесперебойного предоставления услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов населению.

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