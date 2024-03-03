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Депутат предложила увеличить число мест для иностранцев в вузах

Вице-спикер Чернышев предложил увеличить число мест для иностранцев в вузах РФ

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев предложил увеличить число мест для иностранцев в вузах РФ. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, особое внимание стоит уделить африканскому континенту, где России необходимо наращивать свое влияние. В этой связи он уделил особое внимание развитию преподавания русского языка в Африке.

«У нас недавно был кейс, когда мы увеличили количество бюджетных мест для студентов из Непала... мы должны продолжать и дальше», — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» заявил, что РФ планирует открыть в африканских странах филиалы ведущих российских вузов и помочь в развитии среднего и общего образования.

Глава государства напомнил, что в настоящее время в российских вузах обучается почти 35 тысяч студентов из страны Африки.

Россия в свою очередь планирует открыть на континенте филиалы своих ведущих вузов, а также помочь в развитии среднего и общего образования, в подготовке учителей.

Ранее компании в РФ усилили конкуренцию за студентов выпускных курсов.

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