Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцарцы отказались от повышения пенсионного возраста и одобрили себе 13-ю пенсию

Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за выплату 13-й пенсии в году

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Жители Швейцарии по итогам референдума на территории страны проголосовали за выплату 13-й пенсии ежегодно, дополнительная выплата будет проводиться в канун католического Рождества, по аналогии с 13-й зарплатой. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно предварительным расчетам властей Швейцарии, для этого потребуется ежегодно более четырех млрд франков (около $4,52 млрд). При этом кабмин заверил, что на ближайшие годы они имеют достаточно финансирования для пенсионных выплат.

«Однако дефицит [пенсионных средств] ожидается после 2030 года — даже без выплаты 13-й пенсии. С введением 13-й пенсионной выплаты после этого года может потребоваться искать дополнительные источники дохода или сокращать выплаты», — говорится в комментарии к итогам референдума.

Механизм изыскания средств для выплат 13-й пенсии инициаторы референдума также детально не прописали. Предварительно необходимые деньги будут получены за счет повышения пенсионных отчислений работающими швейцарцами или за счет повышения НДС.

Правительство Швейцарии представит подробное решение о новых выплатах до конца 2024 года.

В сентябре 2022 года большинство граждан Швейцарии на референдуме проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин — с 64 до 65 лет. В результате мужчины и женщины европейской страны стали выходить на пенсию в одно время.

Ранее было названо место России в рейтинге стран по размеру пенсий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами