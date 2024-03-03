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Мурашко заявил об изменении подходов к оценке репродуктивного здоровья

Мурашко заявил, что подходы к оценке репродуктивного здоровья изменятся

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Крым заявил, что подходы к оценке репродуктивного здоровья россиян изменятся. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в 2024 году в программу государственных гарантий уже включены дополнительные исследования для оценки состояния репродуктивного здоровья граждан Российской Федерации. Министр заявил о важности сохранения репродуктивного здоровья женщин и мужчин.

Ранее директор АНО «Институт Демографического Развития и Репродуктивного Потенциала» Руслан Ткаченко заявил, что ни в одном из регионов России пока нет серьезных демографических инструментов, которые позволили бы говорить о повышении рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. По его словам, для роста показателя суммарный коэффициент рождаемости должен достигать 2,1, при этом на данный момент он составляет около 1,3. Демограф считает, что на данный момент важнее всего не поднять рождаемость, а остановить ее падение.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают, что женщина может совмещать карьеру и материнство.

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