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Транспорт в объезд участка «Тавриды» запустили транзитом через Феодосию

Советник Крючков: объезд участка «Тавриды» будет проходить через Феодосию

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В Крыму изменили схему объезда участка трассы «Таврида». Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Изменился маршрут объезда участка трассы «Таврида», где введены ограничения», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, движение транспорта сейчас проходит транзитом через Феодосию. Также в Крыму изменили схему движения автобусов по трассе «Таврида» в районе Феодосии. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. Он также рассказал, что железнодорожный транспорт в регионе работает в обычном режиме.

До этого движение по Крымскому мосту возобновили. Ограничение вводили примерно на два часа. Движение на Крымском мосту было перекрыто с 03:39 мск. Кроме того, транспортный поток по трассе «Таврида» в районе Феодосии тоже перекрыли.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

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