Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение машин по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — отметил он.

Ограничение ввели примерно на два часа. Движение на Крымском мосту было перекрыто с 03:39 мск. Кроме того, транспортный поток по трассе «Таврида» в районе Феодосии тоже перекрыли.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.