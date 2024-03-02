Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликованы кадры уничтожения БПЛА в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области опубликовал кадры уничтожения БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал видео на котором видно, как уничтожается беспилотный летательный аппарат. Кадры он разместил в своем Telegram-канале.

«Момент уничтожения воздушной цели. Жертв и разрушений нет», — написал Дрозденко.

До этого в Telegram-канале Росгвардии по Северо-Западному округу (СЗО) сообщалось, что дом на Пискаревском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга, предварительно, получил повреждения в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В заявлении отмечается, что утром 2 марта сотрудники ведомства прибыли на место для обеспечения эвакуации жителей поврежденного дома и охраны их имущества. Всего из помещений вывели около 100 граждан.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в результате «происшествия» в двух жилых домах было повреждено остекление балконов. Никто из граждан серьезно не пострадал.

При этом в комитете здравоохранения города рассказали, что после инцидента за медицинской помощью к специалистам обратились шесть человек. В том числе была госпитализирована 92-летняя женщина, у которой выявили симптомы реакции на стресс.

Ранее пострадавшим из-за падения БПЛА в Петербурге пообещали выплатить компенсации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами