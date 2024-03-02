Опубликованы кадры уничтожения БПЛА в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал видео на котором видно, как уничтожается беспилотный летательный аппарат. Кадры он разместил в своем Telegram-канале.

«Момент уничтожения воздушной цели. Жертв и разрушений нет», — написал Дрозденко.

До этого в Telegram-канале Росгвардии по Северо-Западному округу (СЗО) сообщалось, что дом на Пискаревском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга, предварительно, получил повреждения в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В заявлении отмечается, что утром 2 марта сотрудники ведомства прибыли на место для обеспечения эвакуации жителей поврежденного дома и охраны их имущества. Всего из помещений вывели около 100 граждан.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в результате «происшествия» в двух жилых домах было повреждено остекление балконов. Никто из граждан серьезно не пострадал.

При этом в комитете здравоохранения города рассказали, что после инцидента за медицинской помощью к специалистам обратились шесть человек. В том числе была госпитализирована 92-летняя женщина, у которой выявили симптомы реакции на стресс.

Ранее пострадавшим из-за падения БПЛА в Петербурге пообещали выплатить компенсации.