В Финляндии заявили о желании местных жителей переехать в Россию

Все больше жителей Финляндии хотят переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах. Об этом сообщил финский журналист Кости Хейскане, слова которого передает RT.

«Травят даже коренных финнов, которые высказывают об «ужасной России» свою точку зрения, а не вторят тезисам местных СМИ», — заявил журналист.

Президент России Владимир Путин 2 марта своим указом принял в гражданство РФ сербского скульптора и художника Драгана Раденовича и потомка белоэмигранта Димитрия Дурдина-Мака.

1 марта семейная пара Ремо и Биргит Кирш, переехавшие из Германии в РФ ради строительства деревни для любящих эту страну немцев, получили российское гражданство.

До этого Путин подписал указ, согласно которому вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин и его семья получили российское гражданство.

Ранее сообщалось, что американский боксер может стать гражданином России.