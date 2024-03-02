Президент России Владимир Путин делает Россию одной из центров молодежной политики многополярного мира, считает Политолог, член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры, финалист конкурса «Лидеры возрождения – Луганская народная республика» Илья Гераскин.

«Россия обладает необходимой ценностной базой и инфраструктурой для реализации самых крупных проектов в части молодежной политики. Владимир Путин верит в молодежь и ее созидательную энергию», — сказал политолог.

По словам Гераскина, современная молодежь выступает за сотрудничество и открытость.

«У современной молодежи нет границ. Они хотят развиваться сообща. Они – будущие лидеры мира. Путин это понимает, что говорит о том, что он является одним из самых дальновидных политиков в мире», — отметил политолог.

По мнению Гераскина, проведение Всемирного форума молодежи в России показывает, что «наша страна выступает той платформой, которая объединит всех.

«Россия изменит мир в лучшую сторону. Интерес молодежи из других стран и уважение с их стороны традиций России говорит о том, что большинство населения Земли поддерживает нас и выступает против попыток дискредитировать Россию», — сказал он.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи.