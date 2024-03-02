В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи

В международном молле «Арт.Молодость» прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи, главной темой которого станет «Мир меняется, потому что меняюсь я».

Президент России Владимир Путин обратился к участникам фестиваля и отметил, что для молодежи нет границ.

«Вы молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир, и именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками», — сказал он в своем видеообращении.

В рамках церемонии открытия фестиваля для зрителей прошло шоу, в котором два героя (Аделина и Андрей) искали себя в постоянно меняющемся мире.

Участники шоу также обсуждали с искусственным интеллектом близкие для молодежи темы о поиске своего предназначения и выборе жизненного пути.

Также в рамках церемонии открытия для участников фестиваля выступили танцевальные, музыкальные и хоровые коллективы из разных стран.

В финале церемонии общественный посол ВФМ-2024 Полина Гагарина исполнила песню «Миллион голосов».

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи с 1 по 7 марта.