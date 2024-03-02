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Программа «Время героев» побила рекорды по числу заявок в первые сутки

На участие в программе «Время героев» подали более 14 тысяч заявок в первые сутки

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Colin Demarest/Global Look Press

Спустя сутки после запуска президентской программы «Время героев» на участие в ней подано рекордное количество заявок (более 14 тыс.), сообщается на сайте программы.

Как отметил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, количество желающих принять участие доказывает, насколько востребована инициатива президента России Владимира Путина.

«Среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа «Время героев» дает всем им уникальную возможность для роста и развития», — сказал он.

Организаторы программы отмечают, что сайт работает в штатном режиме, а все претенденты получают своевременные ответы на свои вопросы.

Напомним, первого марта стартовал прием заявок на новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев», которую накануне анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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