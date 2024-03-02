Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин дал старт Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Его видеообращение к участникам фестиваля показали в международном моле «Арт. Молодость».

Российский лидер заявил, что рад приветствовать участников и гостей Всемирного фестиваля молодежи, «посланников разных стран и народов, которых здесь, в Сочи, объединила Россия».

«Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым», — сказал глава государства.

По словам президента, РФ уже три раза проводила такие масштабные форумы для молодежи, и они всегда служили подтверждением того, что для молодых «нет границ и разделительных линий».

«Это показали и сотни тысяч заявок на участие.., которые пришли к нам из 190 стран мира», — подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что участники получат позитивные эмоции и вернутся домой с любовью к России.

Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов РФ.

Ранее стало известно, что любой желающий сможет стать участником ВФМ с помощью метавселенной Сбера.