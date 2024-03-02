Победительница «Мисс Европа» Гадиева рассказала, будет ли участвовать в «Мисс Мира»

Уроженка Татарстана Роза Гадиева, завоевавшая титул «Мисс Европа-2024» в Ливане, призналась в беседе с «Газетой.Ru», что еще не думала об участии в «Мисс Мира». По ее словам, нынешний конкурс красоты был большим испытанием, но дома, в Казани, ее очень тепло встретили.

«О «Мисс Мира» даже не думала, потому что для меня даже этот конкурс был большим испытанием. При ситуации в стране это очень сложно. Тут нужна крепкая психика, выдержка, умение достойно отвечать на любой хейт. Конечно, неприятно слышать, что я из России, и поэтому со мной не хотят стоять рядом. Но, тем не менее, возможно даже это помогло одержать победу. Сами ливанцы очень хорошо относятся к России. Они все это наблюдали, видели мое достойное поведение. Я прилетела домой, меня встретили очень красиво предприниматели наши казанские, мои знакомые. Организовали встречу с лимузином, с подарками. Забрали все чемоданы, увезли в ресторан. Я полностью расслабилась после длительных перелетов», — рассказала Гадиева.

С 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте проходил Международный конкурс красоты «Мисс Европа-2024». По его итогам россиянка Роза Гадиева заняла первое место, второе и третье места заняли представительницы Турции и Белоруссии.

После завершения конкурса украинская участница Милена Мельничук обвинила Россию и Белоруссию в подкупе жюри и несправедливом судействе.

Ранее россиянка Гадиева рассказала, как лечила участницу «Мисс Европа-2024» от Украины Мельничук.