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Власти Одессы посетовали на наличие в городе сторонников «русского мира»

Глава Одесской ОВА Кипер: в Одессе есть люди, верящие в русский мир

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Depositphotos

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о наличии в Одессе людей, верящих в «русский мир». Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир», — сказал чиновник.

По его словам, местная полиция проверяет граждан на предмет «неблагонадежности». Кипер сообщил, что правоохранители уже проверили в Одесской области 5 тысяч человек на предмет «неблагонадежности», 250 дел были отправлены в суд.

На этой неделе бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять еще несколько городов, включая Одессу и Харьков в случае, если вооруженный конфликт не прекратится немедленно.

По его оценке, Украина рискует потерять около 20% территории к лету 2024 года, если продолжит слушать западные страны.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Одесса является русским городом, и все об этом знают.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что Украина, согласно одному из сценариев политика, исчезнет после завершения спецоперации и ее разделят Россия и страны Евросоюза.

Ранее Путин предрек удар по украинской государственности.

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