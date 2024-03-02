Путин выдал гражданство РФ сербскому скульптору и потомку белоэмигранта

Президент России Владимир Путин своим указом принял в гражданство РФ сербского скульптора и художника Драгана Раденовича и потомка белоэмигранта Димитрия Дурдина-Мака. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Раденович родился в 1951 году в республике Босния и Герцеговина (в составе социалистической Югославии). Он живет и работает в Сербии. Скульптор является почетным зарубежным членом Российской академии художеств, лауреатом российских и международных премий. Среди его работ — памятники Николаю II в Екатеринбурге и дипломату Виталию Чуркину во Владимирской области.

Дурдин-Мак появился на свет в январе 1946 года в Бельгии. Он является одним из тех потомков белоэмигрантов, кто подписал декларацию «Солидарность с Россией» в 2014 году. За это мужчину внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Согласно данному указу, гражданство РФ также предоставлено одному из основателей Движения за поместное православие русской традиции в Западной Европе Марку Андроникофу и победительнице международного потока конкурса «Лидеры России» Вере Фаске-Дикусар.

До этого стало известно, что канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство.

Ранее Путин дал гражданство РФ польскому фермеру.