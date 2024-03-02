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Абитуриенты смогут пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании

Минобрнауки: абитуриенты успеют пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании

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Максим Блинов/РИА Новости

Абитуриенты смогут успеть пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании. Как сообщило ТАСС Минобрнауки, условия для этого поручено создать российским вузам.

«Обеспечение законных прав абитуриентов — наш безусловный приоритет», — подчеркнули в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до завершения приемной кампании. Отвечать за выполнение этого поручения будут Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Рособрнадзором и другими федеральными органами.

До этого глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что новый механизм пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно подготовить в 2024 году. Условием для организации такого механизма она назвала создание специальной комиссии.

Ранее учителя оценили предложение Путина разрешить выпускникам пересдачу ЕГЭ.

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