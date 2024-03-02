Абитуриенты смогут пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании

Абитуриенты смогут успеть пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании. Как сообщило ТАСС Минобрнауки, условия для этого поручено создать российским вузам.

«Обеспечение законных прав абитуриентов — наш безусловный приоритет», — подчеркнули в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до завершения приемной кампании. Отвечать за выполнение этого поручения будут Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Рособрнадзором и другими федеральными органами.

До этого глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что новый механизм пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно подготовить в 2024 году. Условием для организации такого механизма она назвала создание специальной комиссии.

Ранее учителя оценили предложение Путина разрешить выпускникам пересдачу ЕГЭ.