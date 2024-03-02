Блогеры обратились к Мишустину с вопросами о налоговой амнистии

Ассоциация блогеров и агентств обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой прояснить, включены ли блогеры в число «некрупных организаций», подпадающих под налоговую амнистию для «некрупных компаний», объявленную президентом РФ Владимиром Путиным в обращении к Федеральному Собранию. С текстом обращения Ассоциации ознакомилось издание «Коммерсантъ».
Ассоциация блогеров и агентств объединяет 50 тыс. блогеров и 46 агентств. Отмечается, что до сих пор в России ведение блогов формально не выделено в отдельный вид бизнеса.
До этого Путин поручил кабмину дать амнистию компаниям, использующим схемы налоговой оптимизации.
Глава государства подчеркнул, что все меры поддержки предприятий должны быть увязаны с ростом заработных плат российских граждан.
Говоря о недопустимости притеснения бизнеса, Путин подчеркнул, что призвание власти — помогать.
Президент отметил, что работающий в Российской Федерации бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов.
Ранее в Госдуме предложили вести налоговую амнистию на ввоз в Россию яхт и самолетов.