Более 6 тыс. человек зарегистрировались на программу «Время героев» за три часа

Более 6 тыс. участников зарегистрировались на новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев» за первые три часа приема заявок.

Как уточнили организаторы программы, ее старт прошел в штатном режиме. Отмечается, что первыми, кто зарегистрировался для участие в программе, стали ветераны боевых действий, которые уже находятся вне зоны СВО.

«Мы понимаем актуальность «Времени героев», и результаты регистрации в первые часы – подтверждение того, что инициатива президента России Владимира Путина находит самый широкий отклик в российском обществе», — отметил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

По его словам, у участников и ветеранов СВО есть еще пять с половиной недель для регистрации. При этом он считает, что «Время героев» может стать одной из самых востребованных программ президентской академии.

Отмечается, что бойцам, которые находятся непосредственно в зоне СВО, их командирами также будет доведена информация о подаче заявок на участие.

Ранее сообщалось, что стартовал прием заявок на новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев», которую накануне анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Отмечается, что для подачи заявки необходимо зайти на сайт программы времягероев.рф и действовать в соответствии с инструкциями.