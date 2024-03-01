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Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая весна

«Фобос»: климатическая весна может прийти в Москву 21 марта

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Владимир Песня/РИА Новости

Об этом сообщает центр погоды «Фобос», передает АГН Москва.

«По новым климатическим нормам, климатическая весна в столице начинается 21 марта. Именно с этого дня температура воздуха, по средним многолетним данным, становится устойчиво выше 0 градусов, а средняя дата схода снежного покрова в XXI веке приходится на 6 апреля», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по прогнозам март будет не слишком теплым. Также сообщается, что 8 марта прогнозируется снегопад.

До этого стало известно, что средняя температура воздуха в Москве начиная со среды может опуститься до 10℃ мороза и ниже. Ожидается изменение циркуляции воздушных масс: теперь воздушные потоки будут приходить с севера, что приведет к значительному понижению ночных температур.

Также сообщается, что первые дни марта будут отмечены теплой погодой, с температурой на 3-4℃ выше обычной. Однако ночью на субботу ожидается от нуля до — 5℃, а днем от — 1...+ 4. Воскресной ночью и в понедельник-вторник ожидается еще более сильное понижение температуры до -— 4-9℃.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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