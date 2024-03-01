Россиянин получил 13 лет колонии за госизмену и призывы к терроризму

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Челябинской области за передачу спецслужбам Украины сведений о частичной мобилизации в РФ и пропаганду добровольной сдачи в плен украинской стороне и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима .Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на УФСБ России по региону.

По данным УФСБ, россиянин помогал украинским спецслужбам, передавая сведения о ходе частичной мобилизации. Также утверждается, что мужчина проводил среди подлежащих мобилизации жителей региона пропаганду добровольной сдачи в плен. Кроме этого, он вел незаконную деятельность, размещая в соцсетях публичные призывы к совершению террористического акта.

«Первого марта 2024 года указанный гражданин судебной инстанцией признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — сообщили. силовом ведомстве.

Вдобавок россиянину на год ограничили свободу и лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов на три года.

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