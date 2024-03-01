Украинский президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает украинское издание «Страна».

«Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так», — сообщил Зеленский.

По его словам, когда Харьков будет под защитой, то люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой. «Если мы будем мощно защищены, и я бы даже сказал: не если, а когда это произойдет, обязательно будут сигналы от меня и от наших военных», — добавил Зеленский.

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал с Зеленским десятилетнее соглашение по безопасности, которое включает в себя военную поддержку страны. Соглашение было подписано в Харькове. В публикации также говорится, что Вооруженным силам Украины необходимо улучшать сотрудничество с НАТО.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.