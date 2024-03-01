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В Общественной палате РФ назвали программой действия послание президента

В ОП РФ заявили, что сплоченная Россия способна ответить на все риски и вызовы

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Антон Денисов/РИА Новости

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является программой действия для всех и зарядом патриотизма. Об этом на всероссийском экспертном форуме «Будущее России: ответы на вызовы времени», который прошел 1 марта в Общественной палате РФ, заявил председатель комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

По его словам, в послании глава государства акцентировал внимание СВО, вопросам демографии и социальной политики, а также дал картину будущего России.

«Для меня особенно важно, что президент рассматривает гражданское общество как партнера власти. Сплоченная Россия способна решить все задачи, ответить на все риски и вызовы», — сказал Зорин.

В свою очередь председатель Изборского клуба и движения «Русская мечта», писатель Александр Проханов уделил внимание духовным основам народа России. По его словам, на всем протяжении российской истории ее народу была свойственна мечта о государстве, в котором была бы установлена абсолютная справедливость.

«Присоединение Крыма, Донбасс — это восстание русской мечты. На Донбассе русская мечта сражается как идеал русской справедливости», — считает он.

Первый зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло подчеркнул, что России нужна стратегия демографической безопасности. По его мнению, именно Совет безопасности должен поставить четкий ориентир в достижении определенного коэффициента рождаемости каждый год.

Кроме того, участники форума приняли меморандум, в котором нашли отражение базовые принципы, призванные стать основой для всестороннего развития России. Отмечается, что демографический рост был назван в документе основным приоритетом, а цивилизационной основой мировоззрения России — патриотические ценности.

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