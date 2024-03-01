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Путин дал гражданство супругам из Германии, строящим деревню в регионе РФ

Путин дал гражданство немецкой паре, строящей деревню в Нижегородской области

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Сергей Батурин/РИА Новости

Семейная пара Ремо и Биргит Кирш, переехавшие из Германии в РФ ради строительства деревни для любящих эту страну немцев, получили российское гражданство. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент Владимир Путин.

В документе отмечается, что решение было принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ. Речь идет о наличии у главы государства права решать вопросы, связанные с предоставлением гражданства страны или выходе из него.

«Постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Кирш, урожденная Росс, Биргит, родившаяся 19 ноября 1963 года в Германии; Кирш Ремо, родившийся 11 сентября 1965 года в Германии», — говорится в указе.

Весной 2023 года в СМИ начали появляться публикации о супругах из Германии, которые переехали в РФ ради строительства деревни. Населенный пункт должен появиться в Богородском районе Нижегородской области. Предполагается, что после завершения строительства здесь смогут поселиться другие немцы, решившие остаться жить на российской территории.

Ранее вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин получил гражданство РФ.

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