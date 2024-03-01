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Запуск программы «Время героев» назвали историческим событием

Депутат Селиверстов: программа «Время героев» – это формирование новой элиты России

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Газета.Ru

Запуск специальной кадровой программы «Время героев», о которой в послании Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин, является историческим событием, сказал «Газете.Ru» заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Селиверстов.

«Владимир Путин не просто заявил о запуске кадровой программы. Он четко разъяснил ее задачи и личные качества тех, для кого она предназначена. Герои, которые делом и личной доблестью доказали свою преданность стране – так наш национальный лидер охарактеризовал людей, которые должны попасть в кадровый резерв страны и сформировать основу российской элиты», — сказал Селиверстов.

Он отметил, что служба в армии формирует те навыки, которые пригодятся в и гражданской жизни.

«Опыт и получение новых знаний для работы управленцев играют важную роль, но преданность Родине и умение брать на себя ответственность за других людей и быстро принимать решения в реальных боевых условиях, не менее важны. Это те качества, которые не даст никакой университет, они воспитываются армейской жизнью», — сказал он.

По словам Селиверстова, к управленческой работе на «гражданке» можно быстро адаптироваться.

«Работая на разных должностях, я всегда использовал армейский опыт и главные принципы – защита интересов страны и людей, честь и достоинство. Если идти на любую управленческую должность с таким подходом, то все получится, потому что именно в этом основа», — заключил Селиверстов.

Ранее стартовал прием заявок на новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев». Отмечается, что для подачи заявки необходимо зайти на сайт программы и действовать в соответствии с инструкциями.

Напомним, в рамках послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о создании программы Высшей школы государственного управления «Время героев». Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

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