ВСУ попытались атаковать Крымский мост

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатых ракет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что ВСУ использовали для атаки Storm Shadow британского производства и ракеты ADM-160 MALD американского производства.

По данным Mash, за несколько часов в небе был замечен американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, а потом появился самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе дипломатического форума в Анталье заявил, что публикация разговора между высокопоставленными членами бундесвера об атаке на Крымский мост поразительна, однако РФ доподлинно известны планы НАТО на Украине. При этом он отметил, что с одной стороны данная публикация поражает, а с другой — нет.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст переговоров высокопоставленных членов бундесвера ФРГ, в ходе которых обсуждалась атака на Крымский мост. При этом она отметила, что принимавшие участие в обсуждении атаки на Крымский мост пришли к выводу, что для уничтожения сооружения понадобится от 10 до 20 ракет, поскольку объект напоминает взлетную полосу.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.