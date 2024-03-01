Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу СБУ

Сотрудники ФСБ в Луганской народной республике задержали жителя ЛНР, который вел шпионскую деятельность в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по ЛНР.

«Житель ЛНР в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные данные он передавал представителям СБУ. Они использовали эти данные для обеспечения командования ВСУ сведениями, угрожающих безопасности российских войск.

До этого сообщалось, что завербованный Службой безопасности Украины украинский гражданин, собиравший данные о передвижении Вооруженных сил РФ, задержан в Запорожской области. По данным правоохранителей, сбор сведений был необходим для дальнейшего нанесения ракетно-бомбовых ударов по подразделениям российских сил. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж», предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Германии заявили о разоблачении российского шпиона в бундестаге.