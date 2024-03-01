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Демограф оценил, можно ли поднять рождаемость в России за шесть лет

Демограф Ткаченко: поднять рождаемость в России за шесть лет не получится

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Ни в одном из регионов России пока нет серьезных демографических инструментов, которые позволили бы говорить о повышении рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Об этом «Радио 1» рассказал директор АНО «Институт Демографического Развития и Репродуктивного Потенциала» Руслан Ткаченко.

По его словам, для роста показателя суммарный коэффициент рождаемости должен достигать 2,1, при этом на данный момент он составляет около 1,3.

«То есть нужно 2,1 — на одну женщину два ребенка. Логично, потому что муж с женой это два человека, которые рожают двух детей. То есть, получается, восполнение произошло. А у нас на жену и мужа один ребенок. Значит, в следующем поколении в два раза меньше. Чтобы восполнить рождаемость, ее увеличить, за шесть лет точно не получится. Нам едва ли удастся сохранить этот уровень, чтобы он не рухнул ниже», — пояснил Ткаченко.

Демограф считает, что на данный момент важнее всего не поднять рождаемость, а остановить ее падение. Он уверен, что достичь этой цели за шесть лет возможно.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о ряде мер для решения проблемы со снижением рождаемости в стране. Он уточнил, что устойчивого роста рождаемости Россия должна достигнуть до 2030 года.

22 февраля Путин отмечал, что рост благосостояния иногда становится причиной того, что Россия сталкивается со снижением рождаемости. По его словам, по мере роста благосостояния, доходов у людей появляются другие ценности, в том числе получение образования и дополнительных знаний. Из-за этого рождение ребенка откладывается, уверен Путин.

Ранее в России увеличат бюджет программы материнского капитала.

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