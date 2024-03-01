В Финляндии хотят ужесточить условия для получения вида на жительство

Министерство внутренних дел Финляндии собирается ужесточить условия получения вида на жительство. Предложение по инициативе предоставят парламенту страны в 2025 году, следует из сообщения ведомства.

«Министерство внутренних дел подготовило проект по подготовке ужесточения требований к получению постоянного вида на жительство в соответствии с правительственной программой. Предложение правительства будет представлено парламенту в весеннюю сессию 2025 года», — следует из сообщения финского МВД.

До этого финское министерство внутренних дел запустило работу над новым законопроектом по борьбе с инструментальной миграцией и усилению безопасности границ. Согласно информации внешнеполитического ведомства, корректировки местного законодательства будут применяться в качестве крайней меры при подготовке к наиболее серьезным ситуациям.

В публикации указывается, что работа над проектами должна закончиться до 31 марта текущего года, после чего инициатива попадет на рассмотрение в парламент.

Ранее политолог предрек ухудшение отношений России и Финляндии после избрания Стубба.