В Ленобласти таксист домогался уснувшей пассажирки

В Ленобласти таксист домогался пассажирки, уснувшей на заднем сиденье авто, мужчина пересел к девушке и трогал ее за интимные места. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 29 февраля, девушка вызвала такси, чтобы добраться из Колпинского района Петербурга в Тосненский район Ленобласти. Во время поездки пассажирка заснула, таксист довез ее до нужного адреса, но заметив, что она спит, решил воспользоваться ее беспомощным состоянием, перебрался на заднее сиденье и начал приставать к пассажирке.

Девушка проснулась, выбежала из машины и обратилась в правоохранительные органы, утром водитель такси — 31-летний уроженец Киргизии пришел в отдел полиции и написал явку с повинной.

Ранее мужчина в московской электричке домогался девушек, одна из них была несовершеннолетней.