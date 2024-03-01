В Казани проведут реконструкцию «Сувар Плазы»

В Казани с 1 апреля начнут проведение реконструкции торгово-офисного центра «Сувар Плаза», на время работ ТЦ закрываться не будет. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказала управляющая объектом Анна Ложкина.

Данный комплекс располагается на улице Спартаковской в центре Казани. В рамках работ на объекте обновят фасады здания, в нем разместятся офисы. Проект реконструкции одобрил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Сейчас в торговом центре размещены кафе, рестораны, кинотеатр, бизнес-центр и магазины.

В конце 2023 года Ак Барс Банк продал «Сувар Плазу» девелоперской компании, близкой к сыну главы ХК «Ак Барс» Ивана Егорова Артуру. Предполагаемая сумма сделки — 3,5 млрд рублей. ТЦ планируют переделать под офисные помещения, которыми будет управлять компания «Д-Групп» (ей принадлежит БЦ Urban).

В конце января сообщалось, что в Казани проведут капитальный ремонт зданий Казанского государственного театра юного зрителя на улице Островского и Дворца культуры химиков на проспекте Ямашева, на эти цели направят бюджет в размере 111,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани зафиксировали рост инвестиций бизнеса в интернет-продвижение.