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В Златоусте ребенок-инвалид три года не может выйти из дома

Ura.ru: в Челябинской области мальчик с инвалидностью три года заперт в квартире

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Depositphotos

В Челябинской области мать три года выносит ребенка-инвалида на руках на прогулку, мальчик не может выйти на улицу, так как дверные проемы в здании слишком узкие для инвалидной коляски. Об этом сообщает Ura.ru.

О вопиющей ситуации рассказал руководитель регионального исполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. Мальчику из Златоуста в 10 лет поставили диагноз «спинально-мышечная атрофия», три года ребенок передвигается в инвалидном кресле.

«Но жить активно мешает не столько болезнь, сколько равнодушие взрослых. Местные чиновники три года не могут найти для ребенка жилье в доме с широкими дверными проемами», — сообщил Денис Рыжий.

Мать школьник вынуждена носить его на прогулки и по квартире на руках, по предписанию прокуратуры квартиру признали непригодной для жилья, местные власти ищут для мальчика и его семьи подходящее жилье, но пока вопрос не решен.

Ранее российского учителя, ударившего девочку-инвалида во время урока, уволили.

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