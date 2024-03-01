В Златоусте ребенок-инвалид три года не может выйти из дома

В Челябинской области мать три года выносит ребенка-инвалида на руках на прогулку, мальчик не может выйти на улицу, так как дверные проемы в здании слишком узкие для инвалидной коляски. Об этом сообщает Ura.ru.

О вопиющей ситуации рассказал руководитель регионального исполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. Мальчику из Златоуста в 10 лет поставили диагноз «спинально-мышечная атрофия», три года ребенок передвигается в инвалидном кресле.

«Но жить активно мешает не столько болезнь, сколько равнодушие взрослых. Местные чиновники три года не могут найти для ребенка жилье в доме с широкими дверными проемами», — сообщил Денис Рыжий.

Мать школьник вынуждена носить его на прогулки и по квартире на руках, по предписанию прокуратуры квартиру признали непригодной для жилья, местные власти ищут для мальчика и его семьи подходящее жилье, но пока вопрос не решен.

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