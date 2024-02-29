Россиянин решил заработать на интимной переписке и отправился в колонию на девять лет

В Смоленской области мошенники шантажировали мужчин по переписке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Смоленщины.

По версии правоохранителей, житель поселка Монастырщина после освобождения из колонии хотел заработать деньги, к этому он привлек и знакомую.

Женщина зарегистрировалась в соцсетях как несовершеннолетняя, знакомилась с мужчинами и в последствии обменивалась откровенными сообщениями.

Позже им звонил ее знакомый и представлялся отцом собеседницы или сотрудником правоохранительных органов, который должен привлечь мужчину к ответственности. Чтобы уладить вопрос без последствий, жертве мошенников предлагали перевести деньги на указанный счет.

Таким образом они зарабатывали около трех лет. Как о произошедшем узнали сотрудники правоохранительных органов, на данный момент неизвестно.

Мужчина и женщина стали фигурантами уголовного дела. Первого лишили свободы на девять лет, вторая отправится в колонию на пять лет.

Ранее в Башкирии осудили женщину, которая заставляла свою подругу заниматься проституцией.