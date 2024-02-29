В «Единой России» поддержали поручения президента

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию отражает принцип, когда с каждым последующим ребенком усиливаются меры семейной поддержки. Об этом заявил замсекретаря генсовета «Единой России», глава партийной комиссии по поддержке семьи Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что партия оперативно обеспечит решения по реализации нацпроекта «Семья». При этом вице-спикер Госдумы добавила, что партией уже проводится в регионах мониторинг мер поддержки семей с детьми.

«В условиях отсутствия профильного ведомства, которое бы занималось поддержкой семей с детьми, новый нацпроект позволит аккумулировать все меры поддержки. Тема защиты семьи прослеживалась во всех блоках Послания. Поставлены задачи повышения благополучия семей с детьми. И мы их реализуем», — приводятся ее слова в Telegram-канале «Единой России».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке Александра Мажуги, посланием президента в два раза увеличивается финансирование науки. По его словам, она становится основой технологического суверенитета.

Он уточнил, что сейчас ключевыми программами поддержки науки являются «Приоритет-2030» и программа создания передовых инженерных школ. Эти направления отражены в положениях народной программой партии, добавил он.

«Еще один блок поддержки – инфраструктура. В первую очередь, капремонт общежитий вузов. Он будет позитивно воспринят студенчеством. На эти цели дополнительно выделят 124 миллиарда. Вторая программа – кампусы. Сегодня строится 25 кампусов, к 2030 году будет - 40. Это новые проекты научно-технологического суверенитета. А наша фракция обеспечит его законодательный каркас», — сказал Мажуга.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула, что поручение президента о капремонте общежитий техникумов и колледжей продолжает цепочку инфраструктурных проектов в образовании. По ее словам, этого решения ждали учащиеся и педагоги.

«Многие педагоги живут в этих общежитиях. Они давно не ремонтировались. И, безусловно, выделение средств для такого ремонта - значительная мера поддержки», — сказала Казакова.