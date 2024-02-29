Губернатор Ленобласти назвал послание Путина беспрецедентным по масштабу задач

Поддержка федерального бюджета позволит Ленинградской области решить проблему со школами, считает губернатор региона Александр Дрозденко.

«Новые школы остро нужны во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском районах», — сказал он.

Дрозденко добавил, что по региональным программам реновации в Ленинградской области обновили 90 школ, а ремонт требуется еще в 62.

«Поддержка федерального бюджета позволит провести необходимые работы быстрее», — сказал губернатор.

Также Дрозденко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию беспрецедентным по масштабу задач и возможностей.

«И дело, и поддержка найдется в любом деле и для каждого, кто хочет вкладывать силы, знания, трудиться для развития России. Президент максимально включен в широчайший круг задач», — сказал губернатор.

По его словам, послание президента дает региону новые возможности.

«Приложим все усилия, чтобы извлечь максимум пользы для развития Ленинградской области, повышения качества жизни и вклада региона в укрепление страны», — сказал он.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил несколько решений, среди которых запуск новых национальных проектов, продление программы материнского капитала и семейной ипотеки, новые меры поддержки участников СВО и многие другие.