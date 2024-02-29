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Губернатор Ленобласти назвал послание Путина беспрецедентным по масштабу задач

Губернатор Дрозденко: поддержка бюджета позволит решить проблему строительства школ

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Поддержка федерального бюджета позволит Ленинградской области решить проблему со школами, считает губернатор региона Александр Дрозденко.

«Новые школы остро нужны во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском районах», — сказал он.

Дрозденко добавил, что по региональным программам реновации в Ленинградской области обновили 90 школ, а ремонт требуется еще в 62.

«Поддержка федерального бюджета позволит провести необходимые работы быстрее», — сказал губернатор.

Также Дрозденко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию беспрецедентным по масштабу задач и возможностей.

«И дело, и поддержка найдется в любом деле и для каждого, кто хочет вкладывать силы, знания, трудиться для развития России. Президент максимально включен в широчайший круг задач», — сказал губернатор.

По его словам, послание президента дает региону новые возможности.

«Приложим все усилия, чтобы извлечь максимум пользы для развития Ленинградской области, повышения качества жизни и вклада региона в укрепление страны», — сказал он.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил несколько решений, среди которых запуск новых национальных проектов, продление программы материнского капитала и семейной ипотеки, новые меры поддержки участников СВО и многие другие.

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