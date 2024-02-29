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Политолог назвала вдохновляющим послание Путина Федеральному собранию

Политолог Федорова: послание Путина закладывает длинные горизонты планирования

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Максим Блинов/РИА Новости

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию очень масштабное и очень вдохновляющее. Об этом заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

По ее словам, новые национальные проекты открывают для людей огромные возможности.

«Длинные горизонты планирования — это послание закладывает главные векторы и принципы развития на годы и десятилетия вперед. Президент неоднократно повторил, что реализовать это будет возможно, только если сохранить ту беспрецедентную сплоченность общества, которая есть сейчас», — сказала Федорова.

Также она выделила, что президент в ходе подготовки послания опирался на свои многочисленные коммуникации с людьми и встречи разного формата.

«Это и общение с трудовыми коллективами, и поездки в регионы, и общение с представителями общественных движений. То есть можно сказать, что это послание очень народное в самом хорошем смысле. Уверена, что у людей найдет понимание и тезис о том, что бойцы СВО – это конечно новая элита. Это реализация меритократического принципа. И конечно демонстрация того, что Россия им благодарна», — добавила политолог.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что в послании были оглашены важные меры поддержки здравоохранения.

«Прозвучал важный момент о выравнивании зарплат врачей и учителей в разных регионах. Очень важен национальный проект «Продолжительная активная жизнь». Было обозначено, что мы восстановились после ковидного периода и снова должны стремиться к росту средней продолжительности жизни. Тут два основных момента: развитие сферы здравоохранения, куда будет дополнительно направлено более 1 трлн рублей только на ремонт учреждений, и поощрение здорового образа жизни, спорта и профилактики», — заключила Федорова.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о запуске четырех новых национальных проектов.

Проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России» будут направлены на улучшение качества жизни. В частности, «Семья» — на поддержку жизни семей с детьми и рождаемости.

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