Сенатор назвал послание Путина фундаментом строительства независимой России

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию является фундаментом, на котором Россия, как единый народ, будет выстраивать сильную, независимую, самодостаточную и развитую державу. Об этом заявил сенатор Херсонской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что большая часть послания – это про Россию внутри России. «Про защиту, развитие и успех каждого жителя, которые глава государства напрямую связывает с общим развитием и успехом страны», — добавил он.

Также Кастюкевич отметил, что появляется новый национальный проект – «Семья». Он считает, что поддержка семьи в ближайшие годы станет приоритетом по всем направлениям, начиная от продления программы маткапитала и семейной ипотеки до 2030 года с базовой ставкой 6%, до налоговых вычетов и создания специальных условий в студенческих кампусах.

«Создать условия необходимо не только для семей, но и подрастающего поколения. Более 18, 5 тысяч школ планируется капитально отремонтировать до 2030 года. В этом вопросе партия «Единая Россия» тесно работает с Минпросвящения. Мы активно вовлекаем в процесс формирования новых учебных пространств родителей и самих учащихся. В Херсонской области только в 2024 году по проекту «Новая школа» будут модернизированы 6 образовательных организаций», — рассказал сенатор.

По мнению Кастюкевича, президент опирается на россиян и искренне верит в народ.

«Нам всем под силу не просто выстоять в этих непростых исторических условиях, но и качественно преобразить страну. Сделать ее еще более комфортной, безопасной, технологичной, красивой и уютной. Дойти до каждого уголка нашей Родины и дотянуться до всех, кто нуждается в помощи и заботе», — сказал сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о запуске четырех новых национальных проектов.

Проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России» будут направлены на улучшение качества жизни. В частности, «Семья» — на поддержку жизни семей с детьми и рождаемости.