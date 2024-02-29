Главврач подал в суд на медсестру, которая рассказала Путину о его миллионах премии

Главный врач Калужской больницы скорой медицинской помощи Алан Цкаев подал иск в суд на медсестру, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину, рассказав о проблемах медицинского учреждения. Иск зарегистрирован Калужским районным судом.

По данным Калужского районного суда, иск «О защите чести, достоинства, деловой репутации» подан Цкаевым 13 февраля.

В январе 2024 года медсестра областной больницы Эльмира Зайдулина пожаловалась Путину на проблемы учреждения. Она подробно рассказала в своем обращении о нехватке лекарств, перевязочных материалов, увольнениях медиков и зарплате. Женщина упомянула, что в 2019 году главный врач больницы Алан Цкаев получил премию в размере 9 миллионов рублей.

До 2021 года Цкаев занимал должность министра здравоохранения Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил об отставке Цкаева после скандала. В социальных сетях тогда стала распространяться информация, что Цкаев на посту главврача Калужской больницы скорой медицинской помощи в 2019 году получил премию 9 млн 38 тысяч рублей, что в 170 раз больше стандартной премии главврача в регионе.

Ранее Ксения Собчак заявила, что намерена подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильма о ней.