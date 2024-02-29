На Урале мужчина устроил поджог ритуального зала

Полиция закрытого города Снежинска установила причастность 35-летнего местного жителя к поджогу ритуального зала в городе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Преступление он совершил на фоне возникших неприязненных отношений. Увидев открытое окно, мужчина бросил внутрь горящий предмет и удалился», — рассказали в полиции Южного Урала.

Первоначально правоохранители рассматривали версию о возгорании объекта, но после проведенной криминалистами экспертизы отказались от нее.

Причиненный материальный ущерб владельцу зала составил около 2 млн рублей.

Ранее в Петербурге поджигавшего релейный шкаф юношу задержали по делу о теракте.