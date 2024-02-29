Россияне ответили, считают ли они високосный год сложным

Четверть (26%) россиян признались, что верят в то, что 29 февраля может быть неудачным днем, а високосный год в целом — сложным, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,4 тыс. человек.

По их словам, именно в этот год в их жизни происходили неприятные события, беды и трагедии. Однако большинство (65%) россиян ответил, что не считают високосный год хуже или лучше других. Они уверены, что этот период мало чем отличается от остальных.

При этом 7% респондентов, напротив, считают високосные года удачными. Они отметили, что каждый из них был наполнен счастливыми событиями. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них ответили, что их високосные года проходили по-разному, кто-то не помнит, какие события происходили четыре или восемь лет назад.

Опрос, проведенный ВЦИОМ, до этого показал, что более двух третей россиян (69%) знакомы с мнением о том, что в високосный год люди чаще сталкиваются с различными трудностями и неприятностями. Но при этом треть опрошенных (29%) заявила, что не слышала об этом мнении. Кроме того, 27% респондентов знакомы с представлением о том, что високосный год сложный.

Ранее сообщалось, что программный сбой из-за високосного года отключил заправки по всей Новой Зеландии.