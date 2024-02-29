Раскрыта личность удивленного военного без руки на выступлении Путина

Во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию некоторые СМИ обратили внимание на военного, удивленно смотрящего в объектив камеры. Им оказался прапорщик Сергей Токарь — герой специальной военной операции (СВО), потерявший в ходе боев руку, сообщает Telegram-канал Shot.

Военный пояснил журналистам, что уже в курсе, что стал звездой интернета, — видео отправила ему супруга. По словам Токаря, он вместе с женой уже посмеялся над произошедшем.

Отмечается, что во время боевых действий, подразделение Токаря вступило в бой с формированием ВСУ. Он вел огонь, прикрывая продвижение сослуживцев. В какой-то момент произошел прилет мины, в результате военный получил серьезную травму руки. Токарю удалось добраться до медицинского пункта, где он получил необходимую помощь, однако руки он лишился.

29 февраля президент РФ Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятие продлилось два часа и шесть минут. Самое продолжительное до сих пор выступление с посланием Госдуме и Совету Федерации было в 2018 году — 1 час 55 минут.

Ранее Путин заявил о роли бойцов СВО в развитии России.