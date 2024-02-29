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Путин заявил о расширении программы «Пушкинская карта»

Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинской карты»

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Пресс-служба Министерства культуры РФ

Владимир Путин, выступая с посланием перед Федеральным собранием, предложил расширить действующую программу «Пушкинской карты».

«Предлагаю также расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки», — приводит слова президента ТАСС.

Глава государства напомнил, что пользу от действующей инициативы получают не только школьники и студенты, но и учреждения культуры, которым карта дает «стимул для развития и запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса».

Путин поручил правительству подготовить дополнительные предложения по этому вопросу.

Ранее Путин предложил продлить в России программу маткапитала.

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