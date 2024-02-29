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Жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента РФ

Избирком ДНР обеспечил Авдеевке возможность проголосовать на выборах президента

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Станислав Красильников/РИА Новости

Председатель избирательной комиссии Донецкой народной республики Владимир Высоцкий заявил о создании всех условий, чтобы жители Авдеевки получили право проголосовать на президентских выборах, передает ТАСС.

Он уточнил, что в соответствии с Конституцией РФ, территорией Донецкой народной республики является вся территория бывшей Донецкой области.

«Соответственно, все жители Авдеевки могут принять участие в выборах президента», — сказал Высоцкий.

По его словам, избирательная комиссия ДНР обеспечит для жителей Авдеевки, как оставшихся в городе, так и эвакуированных в пункты временного размещения, все возможности проголосовать.

22 февраля официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что жители Авдеевки подали документы на гражданство РФ. На следующий день глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщил, что жителям Авдеевки (ДНР) выдали первые российские паспорта.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. При этом избиратели на выборах президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях смогут проголосовать досрочно.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки.

Ранее в Генштабе РФ раскрыли подробности взятия Авдеевки.

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