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В Москве стартовала регистрация на Зеленый марафон Сбера

Зеленый марафон Сбера пройдет в 60 городах России

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Пресс-служба Сбера

В Москве началась регистрация на 11-й Зеленый марафон Сбера, который пройдет в День защиты детей – 1 июня, сообщает пресс-служба Сбера.

Все собранные участниками марафона средства направят в благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее».

В Москве старт и финиш марафона состоится на Васильевском спуске. Для участников организуют забеги на 400, 600 и 800 метров, а также на 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Также в рамках марафона пройдет скандинавская ходьба на 4,2 км и командная эстафета.

Забеги Зеленого марафона пройдут в 60 городах России. Также в местах проведения марафона организуют праздничные концерты, развлекательные активности и экологические акции.

Напомним, в Зеленом марафоне в 2023 году приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков. Всего участниками Зеленого марафона в 2023 году было собрано 28,9 млн рублей на благотворительные цели.

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