Хуснуллин рассказал о восстановлении Мариуполя

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24», комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил, что в ДНР строители восстанавливают историческую часть Мариуполя.

«Если два года назад основной задачей было пустить свет, газ, тепло, электричество, то сейчас мы уже восстанавливаем историческую часть Мариуполя», — сказал он.

По словам Хуснуллина, завершение работы на основных объектах запланировано на текущий год. При этом вице-премьер отметил, что мастер-план восстановления города предполагает работы до 2035 года.

Также он рассказал, что в городе началось восстановление поврежденного при обстрелах здания краеведческого музея.

4 февраля Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось восстановить практически все многоквартирные жилые дома.

До этого президента России Владимира Путина попросили помочь медикам с жильем в Мариуполе.

Ранее петербурженку задержали за наклеенный на памятник Шевченко листок со стихотворением.