Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Хуснуллин рассказал о восстановлении Мариуполя

Хуснуллин: в Мариуполе восстанавливают историческую часть города

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24», комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил, что в ДНР строители восстанавливают историческую часть Мариуполя.

«Если два года назад основной задачей было пустить свет, газ, тепло, электричество, то сейчас мы уже восстанавливаем историческую часть Мариуполя», — сказал он.

По словам Хуснуллина, завершение работы на основных объектах запланировано на текущий год. При этом вице-премьер отметил, что мастер-план восстановления города предполагает работы до 2035 года.

Также он рассказал, что в городе началось восстановление поврежденного при обстрелах здания краеведческого музея.

4 февраля Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось восстановить практически все многоквартирные жилые дома.

До этого президента России Владимира Путина попросили помочь медикам с жильем в Мариуполе.

Ранее петербурженку задержали за наклеенный на памятник Шевченко листок со стихотворением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами