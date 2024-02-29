В Госдуме оценили, когда у школьников появится возможность пересдавать ЕГЭ

Возможность пересдавать ЕГЭ по одному из предметов в год проведения экзамена до конца приемной кампании в вузе может появиться у российских выпускников уже в 2024 году. Об этом kp.ru сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому изменений законодательства на уровне парламента не потребуется. <...> Это действительно очень востребовано, и я бы даже предложила разрешить несколько предметов пересдавать. Но сначала надо проверить организационные возможности, начать с малого», — отметила депутат.

Учитель биологии московской школы им. Н.М. Карамзина Елена Жуковская также согласилась, что школьникам необходимо предоставить возможность пересдавать экзамен. По ее словам, это позволит исправить случаи, когда ученики не смогли набрать высокие баллы из-за сильного волнения.

29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм ЕГЭ. В частности, предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузе, чтобы «успеть подать документы уже с учетом пересдачи». Также он потребовал разобраться с проблемой, когда учебная программа в школах отличается от того, что встречается на выпускных экзаменах.

Ранее педагог дала советы, как выбрать репетитора для подготовки к ЕГЭ.