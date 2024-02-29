«Единая Россия» обеспечит законодательное исполнение послания Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является образом будущего сильной и независимой России на много лет вперед. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, сообщается на сайте партии.

По его словам, это программа» про людей и для людей», которая была написана по итогам встреч с жителями российских регионов.

Кроме того, секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия собирается обеспечить законодательное исполнение послания Путина.

«Мы дополним народную программу партии поручениями, озвученными нашим лидером сегодня. Послание Путина — это победа России! На всех фронтах», — заявил Турчак.

Напомним, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно было посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров. Оно побило рекорд по продолжительности. Отмечается, что послание президента длилось свыше двух часов.