Путин предложил формировать в РФ шестилетний финансовый план

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию предложил формировать не только трехлетний, но и шестилетний финансовый план.

Глава государства счел необходимым не только готовить бюджетный проект на «трехлетку», но и подготавливать все плановые расходы инвестиций до 2030 года.

«Нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны», — подчеркнул российский лидер.

Путин выразил благодарность кабинету министров, ведомствам и регионам страны, которые в условиях антироссийских санкций выстраивали финсистему.

Президент указал на то, что все новые нацпроекты, объявленные в послании, должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой.

Послание Путина Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно было посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин анонсировал шестилетний план по развитию России.