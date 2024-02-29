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Правительство выделит дополнительные деньги на развитие инфраструктуры российских вузов

Путин: Россия выделит 120 млрд рублей на переоснащение техникумов и колледжей

Российское правительство выделит дополнительные средства на развитие инфраструктуры вузов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время озвучивания послания Федеральному собранию.

Он отметил, что Россия за шесть лет выделит 120 млрд рублей на переоснащение техникумов и колледжей страны. Глава государства также добавил, что власти РФ выделят дополнительно 124 млрд рублей на ремонт общежитий вузов.

По его словам, программу создания университетских кампусов в России расширят. Путин объявил, что до 2030 года в России построят не менее 40 студенческих городков, на эти цели выделят около 400 млрд рублей.

«Важно повысить потенциал и качество вузов, поддержать те, которые стремятся к развитию», — заключил Путин.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин предложил продлить в России программу маткапитала.

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