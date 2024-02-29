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Путин объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов и школ

Путин: власти РФ дополнительно выделят 400 млрд рублей на капремонт садов и школ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время посланию Федеральному собранию объявил о старте с 2025 года программы капремонта учебных заведений.

Он добавил, что власти России дополнительно выделят 400 млрд рублей на капремонт садов и школ.

В частности, речь идет о детских садах, многие из которых были построены еще в советские годы, обратил внимание президент. Также капитального ремонта сейчас требуют 18 тысяч школ в России. «К 2030 году поможем регионам решить эту проблему», — отметил Путин.

По его словам, программу капремонта школ в России завершат к 2030 году, после чего их будут ремонтировать уже в плановом порядке.

Путин поручил в ближайшие годы обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где это требуется.

До этого Путин поручил обеспечить школы высокоскоростным интернетом и продумать создание воспитательных и спортивных пространств.

Кроме того, президент поручил уделить особое внимание вопросам безопасности учеников и учитывать предложения учеников во время благоустройства пришкольных территорий.

Ранее Путин предложил продлить в России программу маткапитала.

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