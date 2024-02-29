Россиянка лишилась накоплений из-за своей 10-летней дочери

В Большереченском районе Омской области мошенники обманули 10-летнюю девочку, которая хотела купить игровую валюту. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась жительница Омска, женщина сообщила, что с ее банковских карт пропали 100 тысяч рублей. По словам омички, на уловку мошенников попалась ее 10-летняя дочь, девочка увидела в популярном мессенджере рекламу о бесплатной раздаче валюты в онлайн-игре.

Позвонив по указанному номеру, она связалась с неизвестной девушкой, которая объяснила, что для зачисления валюты необходимы номера телефона и банковской карты. Девочка взяла банковскую карту матери, сфотографировала и переслала на указанный номер.

Аферисты перестали выходить на связь, а с карт россиянки списались все средства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее российская школьница взяла на отца миллионный кредит и перевела часть суммы мошенникам.